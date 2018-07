Sudoeste paulista troca o trigo pelo sorgo

O fraco desempenho do trigo nas últimas safras tem levado agricultores do sudoeste do Estado de São Paulo a buscar no sorgo, lavoura não tradicional, uma alternativa para o plantio de inverno. O sorgo safrinha cobria, na semana passada, 2.800 hectares na região de Itapeva, a 280 quilômetros da capital. É a primeira vez que se planta sorgo nessa escala na região no período de entressafra. Tradicionalmente, nesta época, as terras são cultivadas com trigo.

O preço baixo e as doenças das duas safras anteriores levaram muitos produtores a reduzirem a área ou deixar de plantar o trigo este ano, optando pelo sorgo. A outra opção, o milho safrinha, tem custo maior de produção e também estava, na época do plantio, com o preço muito baixo.

Muitas áreas plantadas com sorgo já foram colhidas e tiveram produtividade recorde, apesar do inverno quase sem chuvas. Alguns produtores chegaram a colher mais de 100 sacas por hectare.

Substituição. De acordo com o engenheiro agrônomo Vandir Daniel da Silva, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado em Itapeva, o sorgo granífero substitui parcialmente o milho na composição de rações, mas é uma cultura mais rústica e barata.

O custo de produção fica entre 40% e 50% do que se gasta com o milho, mas o preço de venda atinge 80%.

"Nesta semana o comprador está pagando R$ 18 pela saca de 60 quilos do milho e até R$ 14 pela do sorgo", informa Silva. O mercado é garantido: as granjas de suínos da região disputam o produto.

Biocombustível. O sorgo também se presta à produção de biodiesel e etanol, segundo o agrônomo. A planta, que se assemelha ao milho, produz boa quantidade de palha para o sistema de plantio direto e rotação de culturas. Na região, os agricultores pretendem plantar soja sobre a palhada, no chamado plantio de verão.

"Como a região não tinha sorgo na safrinha, será uma experiência nova", diz o agrônomo.

O produtor Nelson Schreinner, um dos que aderiram à novidade, conseguiu fazer a lavoura a um custo 50% menor que o milho safrinha. Ele plantou 240 hectares de sorgo conseguiu produtividade média de 100 sacas de 60 quilos por hectare em cultivo de sequeiro - sem irrigação. Uma das três variedades plantadas chegou a render 115 sacas por hectare, um recorde.

De acordo com o agricultor, o milho é mais produtivo - dá até 160 sacas por hectare -, mas envolve risco maior por ser uma cultura cara.

Cultivo arriscado. "O cultivo de inverno é sempre mais arriscado", diz, experiente. Ele lembra que o sorgo deve ser plantado até meados de fevereiro para evitar possíveis geadas na fase de formação dos grãos. Schreinner conta que, há cinco anos, plantou sorgo e teve dificuldade para vender a produção. Este ano, tentou novamente, mas no inverno, em áreas normalmente ocupadas pelo trigo, e vendeu a produção com facilidade.

"O consumo aumentou, pois as granjas de suínos e fábricas de ração passaram a ver vantagens nesse grão. Criou-se um mercado e a demanda é boa." Ele pretende manter o plantio no próximo inverno.

O produtor João Euclides Ribeiro, de Itaberá, plantou o sorgo no início de março e começa a colher esta semana. Ele usa a produção para alimentar a criação de suínos, sobretudo as matrizes que produzem leitão. O produto é misturado ao farelo de trigo e outros componentes da ração. Em São Paulo, o sorgo já é uma cultura importante para a produção de ração animal, mas é cultivada principalmente no verão e pós-verão.

Na região oeste do Estado, onde a ocorrência de geadas é menor, a cultura também é feita no inverno. No ano passado, o Estado cultivou 41.300 hectares, com produção de 1,9 milhão de sacas.

Tradição quebrada

Fazendas que sempre cultivam trigo não plantaram este ano, como a Agropecuária São Paulo, de Itapeva. "Falta uma política duradoura para o trigo", diz o administrador, João Jacinto.

Mercado em alta

NELSON SCHREINNER

PRODUTOR DE SORGO

