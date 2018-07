Sueca Ikea entrará na Índia e investirá 1,5 bi de euros em lojas

A companhia, conhecida por grandes lojas de móveis desmontados e acessórios, investirá 1,5 bilhão de euros (1,9 bilhão de dólares) para abrir 25 lojas na terceira maior economia da Ásia após ter mostrado resistência às exigências da Índia.

Os planos da Ikea, que Nova Délhi anunciou após o presidente da companhia se reunir na Rússia com o ministro do Comércio indiano, pode dar um impulso ao desacreditado governo do primeiro-ministro Manmohan Singh, forçado em dezembro passado a voltar atrás nos planos de aceitar operadores estrangeiros de supermercados.

(Nandita Bose e Matthias Williams)