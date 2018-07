Suécia vai reconhecer Estado da Palestina

A Assembleia Geral da ONU aprovou o reconhecimento de fato do Estado soberano da Palestina em 2012, mas a União Europeia e a maioria dos países da UE ainda não concederam um reconhecimento oficial.

"O conflito entre Israel e a Palestina só pode ser resolvido com uma solução de dois Estados, negociada de acordo com a lei internacional", disse Lofven durante seu discurso inaugural no Parlamento.

"Uma solução de dois Estados requer o reconhecimento mútuo e a vontade de uma coexistência pacífica. A Suécia vai portanto reconhecer o Estado da Palestina", afirmou.

Para os palestinos, a medida tomada pela Suécia vai ser um bem-vindo impulso para suas ambições.

Com a reputação da Suécia de ser uma mediadora honesta nas relações internacionais, e uma voz influente na política externa da UE, a decisão tem o potencial de levar outros países a se posicionarem num momento em que os palestinos ameaçam tomar medidas unilaterais em direção à criação de um Estado.

(Reportagem de Johan Ahlander)