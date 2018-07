Sueco vê muita burocracia em discussões sobre o clima Para o conselheiro da agência para análise de políticas públicas da Embaixada da Suécia, Mikael Román, que falou na sexta-feira durante o Rio Clima, evento paralelo à Rio+20 na sede da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), as discussões sobre o clima têm sido muito burocráticas. O cientista político propõe um novo olhar, focado no desenvolvimento.