Suíça agora só quer dinheiro 'limpo'

CORRESPONDENTE

GENEBRA

Políticos e empresários de todo o mundo correm o risco de ter de buscar um novo local para esconder suas fortunas. Em uma decisão considerada como uma verdadeira revolução, o governo suíço anunciou ontem que não quer mais receber dinheiro estrangeiro em seus bancos que não tenham sido declarados ao fisco de seus países de origem.

Pressionada, a Suíça iniciou um longo processo de reforma de suas leis fiscais para tentar deixar de ser classificada como um paraíso fiscal. Ontem, o governo apresentou ao Parlamento uma série de medidas nesse sentido. Mas a oposição defensora do segredo bancário já declarou que lutará para evitar a aprovação de tais medidas.

Os bancos suíços seriam responsáveis por guardar um terço das fortunas do planeta, cerca de US$ 3 trilhões. Mas, desde que a pressão internacional sobre Berna foi intensificada há dois anos e que o G-20 anunciou que iria combater os paraísos fiscais, bilhões de dólares já deixaram o país rumo a outras praças mais "seguras".

Desde a eclosão da crise financeira, o país vem sendo tomado por uma onda de escândalos e tentativas de governos estrangeiros de obter recursos de seus cidadãos que nos últimos anos encontraram refúgio na Suíça. O governo americano chegou a colocar um banqueiro do UBS na prisão, enquanto os alemães e franceses obtiveram listas de clientes de bancos como o HSBC em Genebra. O governo brasileiro já conseguiu o bloqueio de US$ 30 milhões em dezembro na Suíça. Além disso, a família do deputado Paulo Maluf ainda tem seus recursos bloqueados no país, segundo a Justiça de Genebra.

Em março de 2009, o governo já havia atenuado a regra do segredo bancário. Agora, o governo quer regularizar a situação e deixar de ser visto pela comunidade internacional como um pária nas finanças . Ontem, o governo propôs um plano que está sendo considerado inédito na história de mais de 70 anos do segredo bancário.

O governo simplesmente não quer mais que estrangeiros depositem dinheiro não declarado. Hoje, os bancos suíços afirmam que não aceitam recursos oriundos do crime, terrorismo ou corrupção. Mas não há lei que os impeça de receber dinheiro de evasão fiscal. Berna, por exemplo, se recusa a aceitar uma colaboração com governos estrangeiros que tenha como finalidade encontrar praticantes de evasão fiscal.

A mudança, portanto, exigiria que gigantes como o Crédit Suisse e o UBS pedissem provas de que o dinheiro foi declarado. Não há, porém, um entendimento ainda sobre como seria tal medida. O governo estuda a ideia de cobrar um imposto sobre a fonte, garantir uma anistia fiscal ou mesmo incentivar declarações espontâneas. Nos últimos dois anos, a Itália promoveu uma anistia e conseguiu repatriar da Suíça mais de 100 bilhões.

Os suíços não estão tomando a medida por acaso. Muitos dos clientes do UBS estariam tentando evitar a Suíça. E banqueiros suíços estão sendo orientados a não viajar a certos países, com o risco de serem presos por estar ajudando a evasão fiscal. Funcionários de alguns bancos evitam inclusive viagens ao Brasil depois que banqueiros do UBS foram detidos.

O plano da Suíça é negociar um acordo fiscal com cada um dos países que se declararem interessados. Ontem, a UniãoEuropeia anunciou que aguardará maior detalhamento das medidas propostas pelos suíços.

Já a oposição suíça acusa o governo de estar "matando o segredo bancário" no país e alerta que a medida poderia afetar um setor que representa 11% do PIB do país.