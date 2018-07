Suíça confirma primeiro caso de gripe suína

"Sim, nós podemos confirmar", disse Jean-Louis Zurcher, porta-voz do Departamento Federal de Saúde da Suíça, quando questionado se poderia confirmar que o país teve seu primeiro caso de gripe suína.

O hospital distrital de Baden, a 25 quilômetros ao norte da maior cidade suíça, Zurique, disse que o homem havia sido internado com sintomas da gripe depois de retornar do México. Posteriormente, exames deram positivo para a presença do vírus H1N1.

