Suíça pode liberar brasileira hoje para sair do país O Ministério Público de Zurique pode declarar hoje que a advogada brasileira Paula Oliveira está livre para deixar a Suíça durante o restante da investigação em relação ao suposto ataque sofrido por ela. Mas a Justiça deve confirmar que a tese da automutilação ganha cada vez mais força e não descarta a possibilidade de um processo contra a advogada. Se os indícios colhidos pela polícia se confirmarem até a tarde de hoje, as autoridades devem declarar num comunicado que Paula não precisa permanecer no país até o final do processo. Ontem, Paula fugiu da imprensa e deixou o hospital de Zurique em que estava internada havia seis dias por uma saída secundária. Ela passou a noite em seu apartamento no subúrbio de Zurique. Paulo Oliveira, pai da suposta vítima, havia avisado que ela sairia pela porta principal do hospital e pediu para que os jornalistas a aguardassem ali. ?Sairemos pela porta da frente e de cabeça erguida?, disse, momentos antes. Mais tarde, Oliveira alegou que sua filha ?entrou em desespero? ao saber da presença de jornalistas. ?Ela está chocada e disse que não queria ser exposta à imprensa?, afirmou. Questionado sobre a filha não ter cumprido a promessa de sair ?pela porta da frente?, ele apenas disse: ?Ela não saiu pela porta principal porque não estava bem. O hospital tem muitas portas.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.