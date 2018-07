Suicídio é a 1ª causa de morte de jovens chineses, diz relatório

Um relatório divulgado pela Associação Chinesa para Saúde Mental diz que o suicídio é a principal causa de morte entre jovens do país. De acordo com o documento, pessoas com idades entre 15 e 34 anos têm probabilidade maior de morrer devido ao suicídio do que por qualquer outro motivo. A Associação Chinesa para Saúde Mental também alertou que a taxa de suicídio seria mais alta nas regiões rurais do país e que mais mulheres seriam afetadas pelo problema. Em média, ocorre um suicídio e oito tentativas a cada dois minutos no país, o que leva a 250 mil mortes por ano, segundo o portal de notícias estatal chinês China Daily. O portal também diz que 50% de todos os suicídios do país envolvem mulheres de áreas rurais. A maioria bebe pesticidas para acabar com a própria vida. Motivos Estudos a respeito da alta taxa de suicídios na China citam várias razões, como problemas familiares, pressões no trabalho, poucas oportunidades de educação e níveis de interação social limitados. O especialista em intervenções em caso de suicídio, Zhu Whanli, disse que discussões a respeito de casamento ainda são a principal causa de suicídio entre mulheres, cerca de 30% dos casos. "As mudanças na sociedade levaram a um aumento no número de relacionamentos extraconjugais e estes, por sua vez, levaram a mais brigas entre maridos e mulheres", disse Zhu ao jornal Chongqing Evening News. A pressão no trabalho e em casa é a segunda maior causa de suicídios, segundo o relatório da Associação Chinesa para Saúde Mental, com 20% dos casos. O documento também informou que a taxa de suicídios entre idosos nas áreas rurais é seis vezes maior do que entre idosos de áreas urbanas. "Cidadãos idosos estão cada vez mais frágeis, física e espiritualmente. Enquanto mais agricultores vão para as cidades, os idosos estão ficando mais isolados e se sentem menos seguros", afirmou Yang Fude, vice-presidente do Hospital Huilongguan, de Pequim, especializado em saúde mental, ao China Daily. Estudantes Mas o problema não se concentra apenas nas áreas rurais da China, segundo o correspondente da BBC em Pequim, James Reynolds. Em Xangai, três estudantes tentaram o suicídio desde o início do ano letivo, em setembro. Outro estudante, um menino de 12 anos, morreu ao saltar da janela de um prédio, no sexto andar. As autoridades em Xangai pediram que as escolas da cidade enviassem questionários a respeito de saúde mental para milhares de estudantes, para tentar evitar mais suicídios. Além disso, livrarias de Xangai também retiraram das prateleiras vários livros com temas relacionados a suicídio. Entre as obras retiradas está uma história em quadrinhos popular no país, chamada O Coelho que Queria se Matar.