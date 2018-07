Suíço reage a assalto e morre em Ribeirão Branco (SP) O turista suíço Max Kempf, de 69 anos, foi morto com um tiro na cabeça, domingo (25), após reagir a um assalto ao sítio em que se hospedava, no bairro do Batista, zona rural de Ribeirão Branco, a 310 km de São Paulo. Ele havia chegado no dia anterior ao Brasil e visitava um primo, dono da propriedade produtora de queijos. Kempf veio acompanhado de um amigo e visitava o País pela primeira vez. Por volta das 6 horas, o dono do sítio, o também suíço Theodor Alois Kempf, de 70 anos, ordenhava vacas no curral quando três homens armados e encapuzados invadiram o sítio e se dirigiram à casa da família.