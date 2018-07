Suíços aprovam proibição de minaretes, diz pesquisa

A proposta partiu do Partido do Povo (SVP), de direita, que tem maioria no Parlamento e argumenta que as torres das mesquitas são um sinal de "islamização" da Suíça. Estima-se que os muçulmanos representem cerca de 6% da população suíça de 7,5 milhões de pessoas. Muitos deles são refugiados de guerra da antiga Iugoslávia. A Suíça tem mais de cem mesquitas e salas de oração muçulmanas, mas apenas quatro minaretes, que não serão afetados pela votação de hoje. As informações são da Associated Press.