Suíços testam câmeras para controlar velocidade em pistas de esqui na Suíça

Pistas de esqui na Suíça instalar aparelhos de controle de velocidade para testar sua eficácia na prevenção de acidentes. De acordo com a idealizadora da idéia, a empresa de seguros Suva, nos últimos anos foram registrados cerca de 70 mil acidentes e dezenas de mortes de esquiadores e praticantes de snowboard nas montanhas da Suíça. De acordo com médicos, os acidentados com esqui ou snowboard apresentam ferimentos bastante parecidos aos de vítimas de acidentes de automóvel ou moto. Por enquanto, os aparelhos de velocidade instalados são apenas educativos, mas, se apresentarem bons resultados, podem ser adotados em várias regiões de esqui da Europa.