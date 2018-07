Suinocultura terá simpósio em SC O Núcleo Oeste de Médicos Veterinários promoverá, de 13 a 15, em Chapecó (SC), o 1º Simpósio Brasil-Sul de Suinocultura. O evento deve reunir a cadeia produtiva do Sul do País, principal pólo produtor de suínos, para debater o futuro do setor. Estão programadas palestras sobre sanidade, manejo, bem-estar, nutrição e mercado para a carne suína brasileira. Tel. (0--49) 3329-1640.