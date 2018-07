Sul-africano é preso com 10kg de cocaína no Rio Um sul-africano de 50 anos foi preso nesse domingo, 06, em flagrante no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, após agentes da Polícia Federal encontrarem 10 quilos de cocaína escondidos em sua bagagem. A droga foi localizada ao passar por exame de raio-X.