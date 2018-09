Sul-africano que caiu de cadeira na TV ganha cargo em ministério

O deputado sul-africano Nhlanhla Nene, que ficou famoso no mês passado depois que sua cadeira quebrou durante uma entrevista de TV ao vivo, foi nomeado secretário-executivo do Ministério das Finanças do país. Nhlanhla Nene disse ter ficado emocionado pela nomeação surpresa, segundo a Associação de Imprensa Sul-Africana. Um vídeo do deputado indo ao chão depois que a cadeira quebrou foi colocado no YouTube e se tornou um sucesso. Ao falar sobre o incidente, Nene disse que levaria o episódio "ao túmulo". Ele assumiu o posto oficialmente juntamente com vários outros secretários-executivos na presença do novo presidente sul-africano, Kgalema Motlanthe. O predecessor de Nene, Jabu Moleket, renunciou depois que o partido governista Congresso Nacional Africano forçou a saída de Thabo Mbeki da Presidência em setembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.