Sul-africanos fazem memorial para vítimas de massacre em mina

Cerca de 500 pessoas lotaram uma tenda montada na mina de platina, perto do que foi chamado de "Colina do Horror", onde a polícia matou 34 mineiros em greve, no mais violento incidente de segurança desde o fim do apartheid, em 1994.

Multidões ouviram hinos e orações, mulheres envolvidas em cobertores choraram e pessoas em luto colocaram flores no local. Outros memoriais ocorreram em todo o país, incluindo no centro de Johanesburgo.

"Tal assassinato de pessoas, de crianças, que não fizeram nada de errado e não tinham que morrer desse jeito", disse Baba Goloza, cujos dois filhos morreram. Ele culpou a proprietária da mina Lonmin por não cuidar de seus trabalhadores em sua mina de Marikana, a noroeste de Johanesburgo.

A violência entre sindicatos trabalhistas rivais expôs os altos níveis de irritação com os baixos salários e com o que é visto como favoritismo político na maior economia da África.

Dez pessoas morreram na guerra de territórios entre sindicatos rivais, incluindo dois policiais e um delegado sindical agredido até a morte com facões.

O incidente chamou a atenção para o fracasso do Congresso Nacional Africano (CNA) em diminuir a desigualdade de renda que permanece entre as maiores do mundo, enquanto muitos de seus membros são acusados de usar conexões políticas para ficar ricos.

A poderosa União Nacional dos Mineiros (NUM), um dos grupos rivais na Lonmin, tem sido uma plataforma para o poder político para vários altos funcionários do CNA -- o ex-movimento de libertação que está no poder desde o fim do apartheid.

O secretário-geral do CNA, Gwede Mantashe, braço-direito do presidente Jacob Zuma, era um líder da NUM antes de se juntar ao partido.

A rival do NUM, a Associação de Mineiros e Sindicato da Construção, tem buscado apoio entre os trabalhadores que querem mais pagamento por seu trabalho perigoso e sujo, dizendo que o NUM não está fazendo um bom acordo por eles e está muito próximo das empresas de mineração -- algo que o NUM nega.

Zuma criou um painel para investigar as mortes, mas continua sob ataque de rivais políticos que acusam seu governo de fraco policiamento e maior preocupação com os interesses corporativos do que com os direitos dos trabalhadores.

O PIB per capita da África do Sul é de mais de 8.000 dólares por ano, mas quase 40 por cento da população vive com menos de 3 dólares por dia. Os salários dos mineiros subiram, mas muitos lutam para sustentar uma média de oito a 10 dependentes.