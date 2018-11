Sul-coreana é 1ª mulher a subir 14 maiores montanhas do mundo

A sul-coreana Oh Eun-Sun tornou-se a primeira mulher a escalar as 14 maiores montanhas do mundo.

A televisão estatal KBS, da Coreia do Sul, transmitiu ao vivo a sua chegada ao topo do Annapurna, no Nepal.

A sul-coreana de 44 anos escalou todas as 14 montanhas com mais de oito mil metros do mundo.

A sua aventura começou em 1997, quando ela escalou o pico Gashebrum II, na fronteira entre Paquistão e China. Em 2004, ela chegou ao topo do Monte Everest, o maior do mundo.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.