Sul-coreano busca clonar um mamute O polêmico cientista sul-coreano Woo-suk Hwang, que em maio de 2005 enganou o mundo ao anunciar uma falsa clonagem de embriões humanos e terminou banido do serviço público, confirmou ontem que tem entre seus projetos a clonagem de uma espécie de mamute extinta há 4,5 mil anos. Com esse fim, seu laboratório assinou acordo com a Universidade Federal do Nordeste da Rússia que lhe dá o direito exclusivo de estudar células de mamute encontradas semanas atrás na Sibéria.