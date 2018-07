Sul da Bahia sofre apagão de uma hora

Segundo a Companhia de Energia da Bahia (Coelba), a interrupção no fornecimento de energia durou das 23h26 às 0h18 (horário de Brasília) e foi causada por um defeito em um transformador na subestação de Funil, da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), no município de Ubaitaba, 450 quilômetros a sudoeste de Salvador.

De acordo com a Chesf, as causas do defeito estão sendo investigadas. A Coelba informou que não foram registrados grandes prejuízos pela falta de energia elétrica.