Sul do País pode ter neve neste domingo As regiões da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense podem registrar neve durante a tarde e a noite de hoje. A previsão é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). No leste da Região Sul, áreas de instabilidade associadas à passagem da frente fria mantêm o tempo instável, com muitas nuvens e chuva.