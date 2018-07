Sul e Norte do País terão pancadas de chuva hoje

Entre o centro-sul do Rio de Janeiro, demais áreas de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, oeste de Goiás, sul do Piauí e sertão nordestino as pancadas de chuva serão de forma mais fraca e isolada.

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), no leste da Bahia o tempo fica instável, com aberturas de sol e chuva a qualquer hora. Dia nublado com chuva isolada no nordeste catarinense. Nas demais áreas do País, o sol aparecerá entre poucas nuvens.

São Paulo

A capital paulista amanheceu com tempo nublado. Durante o dia, a previsão é de que o céu continue nublado, mas sem a presença de chuva. Às 8 horas, os radares do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), constataram chuva em Ilhabela, no litoral norte.

De acordo com o CGE, o tempo não muda muito amanhã, quando a nebulosidade vai causar chuvas isoladas com períodos de melhoria ao longo do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 18ºC e máximas de 28ºC.