Sumiço de jovens provoca protestos em Guarulhos

A primeira manifestação ocorreu por volta das 13 horas. A Avenida Papa João Paulo I foi bloqueada por cerca de 100 pessoas, segundo moradores do bairro, com pneus e pedaços de madeira queimados. Polícia Militar e bombeiros foram chamados e dispersaram manifestantes. Na sequência, um trator retirou o material queimado da via, que foi reaberta ao tráfego. Entretanto, manifestantes permaneceram no local e, após a saída da PM, um ônibus foi parado e os passageiros, obrigados a descer. O coletivo foi queimado e ficou totalmente destruído.

Como retorno da polícia, houve grande confusão. "Eles atiraram muito, com balas de borracha. Acertaram até as meninas. Uma vizinha ficou com a perna sangrando", disse uma moradora que não quis se identificar. A polícia deteve o desempregado Anderson Maciel, de 31 anos. Segundo policiais, ele estava armado e foi quem dominou o motorista do ônibus - mas foi detido sem nenhuma arma. Uma moça, que disse ser irmã dele e também não quis se identificar, falou que ele estava "bêbado" e por isso participou da confusão.

Os pais dos desaparecidos não foram localizados pela reportagem durante a noite para dar mais detalhes sobre o sumiço. Em nota, a Polícia Militar disse que apura as suspeitas apresentadas pelos moradores e solicita que as pessoas que tenham alguma informação útil às apurações procurem a Corregedoria da PM.