Sumiço de pescador é investigado em Niterói-RJ A Delegacia de Homicídios (DH) de Niterói (RJ) passou a investigar o sumiço do pescador Fernando Antônio Maringe Duarte, de 63 anos. Ele está desaparecido desde a tarde de 25 de novembro de 2011, quando deixou o cais da colônia de pescadores de Jurujuba, em Niterói, com destino às Ilhas Cagarras, no Rio. Seu barco foi encontrado dois dias depois, vazio e amarrado a uma boia de sinalização na Baía de Guanabara. Equipamentos e objetos haviam sido levados. Segundo a família do pescador, o barco fazia sua primeira viagem após uma reforma, e foi saqueado. Até o motor foi levado.