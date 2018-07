Sumitomo está perto de comprar fatia do HSBC em seguradora por US$360 mi

A Sumitomo Life --uma das quatro maiores seguradoras do Japão-- e o HSBC devem chegar a um acordo envolvendo a participação na Bao Viet até o fim desta semana, segundo a fonte.

Um porta-voz da Sumitomo não quis comentar o assunto.

Em meio ao fraco crescimento no mercado doméstico, seguradoras japonesas vêm acelerando esforços de expansão internacional com foco principalmente no Sudeste Asiático.

(Por Taiga Uranaka e Mayumi Negishi)