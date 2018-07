Sumitomo só investirá no Goldman se houver pedido O Sumitomo Mitsui Financial Group considerará investir no Goldman Sachs se houver um pedido do banco de investimento norte-americano, disse nesta quarta-feira uma pessoa familiarizada com o assunto. A fonte afirmou, no entanto, que o Goldman não fez tal pedido. Mais cedo, a agência de notícias japonesa Kyodo disse que o Sumitomo investiria de 100 bilhões a 300 bilhões de ienes (US$ 946 milhões a US$ 2,837 bilhões) no Goldman Sachs. Segundo a agência, a medida tinha como objetivo fortalecer o banco de investimentos do Goldman e outras operações empresariais tanto no Japão como em outros países. A agência disse ainda que o investimento parecia ser uma oferta não oficial de compra de participação no Goldman Sachs.