SUMMIT-Aposta mais racional para Síria é plano de Annan, diz Patriota O governo brasileiro considera a situação na Síria "muito preocupante" pela escalada da violência, mas ainda assim o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, defende que a melhor aposta para acabar com os seguidos massacres ainda é continuar com o plano do enviado especial da Organização das Nações Unidas ao país, Kofi Annan.