SUMMIT-Argentina deve autorizar exportação de 3 mi t de milho A Argentina, segundo maior exportador de milho do mundo, autorizará nos próximos dias o embarque de 3 milhões de toneladas do cereal de 2010/11, que vai se somar as 8,5 milhões de toneladas já permitidas, disse na noite de quarta-feira o ministro da Agricultura, Julián Domínguez.