SUMMIT-BBVA seguirá em busca de aquisições na América Latina

"É possível que haja outras opções (de aquisições) no ano de 2011 após a compra do Credit Uruguay em 2010, mas há muita concorrência para o crescimento não orgânico e os vendedores são poucos. Mas vamos estar aí", explicou Vicente Rodero durante o Reuters Latin American Investment Summit.

O executivo disse que, como o tamanho das eventuais entidades a serem compradas seria médio, não seria preciso realizar uma ampliação de capital para financiar as transações.

"As operações de aquisição podem se financiar sozinhas ou com sócios e por isso nos sentimos confortáveis. Em todo caso, se houver oportunidade, ela teria um tamanho compatível com a posição atual de capital do grupo, sem necessidade de recorrer aos mercados", afirmou Rodero.

A compra do Credit Uruguay em 2010 teria custado entre 100 milhões e 125 milhões de dólares.

BRASIL

A respeito das possibilidades de crescer com aquisições no Brasil, único grande mercado latino-americano em que o banco não tem exposição, o executivo disse que a entidade continuará analisando oportunidades de compras, mas reconheceu que as ofertas são escassas.

"As possibilidades de fazer uma aquisição no Brasil são muito baixas e os preços são muito altos para a pouca oferta que há", explicou.

OTIMISMO COM REGIÃO

Rodero se mostrou otimista sobre as boas perspectivas de crescimento para a América Latina em 2011, que deverá traduzir-se também em uma redução da inadimplência em praticamente todas suas filiais, com exceção da Venezuela.

Rodero previu um crescimento de cerca de 7 por cento para Peru e Panamá, de mais de 6 por cento para Chile e Uruguai e de 4 a 4,5 por cento para o México.

"Nesse contexto para o BBVA, vamos estar com uma margem líquida que vai crescer entre 5 e 10 por cento e uma receita que crescerá em dois dígitos no conjunto da região em 2011", acrescentou ele.

No ano passado, o lucro líquido do BBVA aumentou 9,4 por cento, para 4,606 bilhões de euros, porque a fraca evolução dos negócios na Espanha foi compensada precisamente por um sólido comportamento na América Latina.

O lucro na América Latina subiu cerca de 15 por cento no ano passado, para quase 2,6 bilhões de euros, enquanto na Espanha caiu 9 por cento, para 2,070 bilhões de euros.

MOTOR MEXICANO

O executivo voltou a apostar que o México será o motor de crescimento para os resultados do BBVA em 2011, em parte por sua condição de país produtor de petróleo em um contexto de alta dos preços da commodity.

"O risco potencial para o México vem derivado de uma alta exagerada do preço do petróleo e da paralisação do processo de recuperação europeia e norte-americana... Em troca, ele se veria compensado pela alta do petróleo, por ser um país produtor", acrescentou.

"O cenário geral para o México é positivo em todos os casos", projetou Rodero.

O lucro do BBVA no México cresceu 11,9 por cento no ano passado, para 1,707 bilhões de euros.

Rodero explicou que "não está na agenda do banco" listar na bolsa a unidade mexicana BBVA Bancomer, como era especulado pelo mercado recentemente.