SUMMIT-Itaú BBA: mercado de capitais do Brasil segue forte Os fundamentos do mercado de capitais brasileiro seguem fortes, com destaque para a área de fusões e aquisições, mas o cenário pode se complicar para as ofertas de ações, caso não haja uma solução breve para a crise fiscal na Europa, disse um importante executivo do Itaú BBA nesta quinta-feira.