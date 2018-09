SUMMIT-Keiko diz que rival afastaria investimentos no Peru

Faltando menos de duas semanas para as eleições mais disputadas na história do país, Keiko afirmou que no caso de chegar à Presidência poderá fixar um imposto sobre os lucros excessivos do vital setor de mineração.

Ela comentou ainda que confia em que os peruanos elegerão um líder que dê prosseguimento ao vigoroso crescimento do país.

"Humala promete em seu plano de governo o regresso à Constituição de 1979, a revisão de todos os contratos e dos tratados de livre comércio. Considero isso um grande retrocesso, que poderá fazer com que o país deixe de receber investimentos", disse Keiko durante o Reuters Latin American Investment Summit.

A deputada, de 35 anos e filha do ex-presidente Alberto Fujimori, disputa palmo a palmo a eleição com Humala, que lidera as mais recentes pesquisas, e com o ex-presidente Alejandro Toledo, que está no segundo lugar, mas com tendência de queda.

A mais recente sondagem de intenção de voto da Ipsos Apoyo, principal instituto de pesquisas do país, aponta Humala na frente com 21 por cento, seguido por Toledo, com 20 por cento e Keiko, com 19 por cento.

Keiko acrescentou que Humala mantém "ideias radicais" e um "discurso duplo". Ele passou à dianteira nas pesquisas depois que moderou seu discurso e adotou um estilo semelhante ao do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Humala esteve perto de ganhar a eleição de 2006, período em que teve o apoio do presidente venezuelano, Hugo Chávez, e defendia propostas que inquietavam os investidores, tais como a nacionalização do setor do gás.

Agora, apesar de seu tom mais moderado e de afirmar que respeitará os acordos firmados pelo Peru, Humala continua preocupando os investidores.

Tendo em vista a volatilidade das últimas pesquisas, Keiko é a candidata com a intenção de votos mais estável, graças a uma férrea base de apoio herdada do pai, que está preso.

MINERADORAS E CONFLITOS SOCIAIS

A deputada disse que em seu eventual governo avaliará a imposição de um imposto sobre os lucros excessivos do vital setor minerador do Peru, que é um importante produtor mundial de metais como cobre e ouro.

Os três principais candidatos declaram que avaliariam taxar os lucros extraordinários do setor, que está em alta graças aos preços dos metais.

Keiko disse ainda que apoiará um projeto de lei que foi adiado e prevê a concessão de mais voz aos povos indígenas nos setores-chave do Peru, onde a exploração dos recursos naturais causa conflitos sociais.

Os conflitos decorrentes da exploração dos recursos naturais foram alguns dos piores problemas enfrentados pelo presidente Alan García, que por causa disso teve de adiar a legislação e reformular seu gabinete.

Na terça-feira, por exemplo, a Southern Copper, uma das maiores empresas do setor de exploração de cobre no mundo, adiou novamente o início de um projeto de 1 bilhão de dólares no Peru por causa da persistente rejeição da população local.