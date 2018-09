SUMMIT-México: outro Bric à vista?

Atualmente o México tem um crescente número de apoiadores que acreditam que o país está acabando com a diferença que o separa das nações do Bric, grupo de países considerado motor do crescimento mundial, fortalecido pelo aumento da competitividade e com disposição para investir recursos financeiros intocados.

O Bric --acrônimo criado pelo economista do Goldman Sachs Jim O'Neill em 2011 e que conta com Brasil, Rússia, Índia e China-- tem ganhado mais espaço no ranking das maiores economias do mundo, e previsões recentes sugerem que o México pode em breve crescer a um ritmo similar.

O Goldman Sachs estima que até 2020 as nações do Bric responderão por quase metade do crescimento global, superando a fraqueza de economias desenvolvidas cansadas e endividadas, principalmente na Europa.

O México, descrito nesta semana por seu presidente, Felipe Calderón, como uma "sociedade predominantemente de classe média", deve oferecer o maior impulso para aproximar-se da lista das maiores economias, disse o banco.

Apesar do conflito em curso de Calderón com cartéis de drogas que custaram 36 mil vidas nos últimos quatro anos, investidores mantêm-se confiantes no México, injetando dinheiro no mercado de ações do país, que em janeiro atingiu a máxima histórica.

"O presidente mexicano não entende por que (o acrônimo) não se chama 'BRICM'", disse Johannes Hauser, diretor-geral da Câmara de Comércio México-Alemanha (Camexa).

Persistem temores de que o México possa ser prejudicado por problemas políticos, pela dependência das receitas com petróleo e por temores de que poder excessivo esteja concentrado nas mãos de apenas alguns poucos.

Mas agora há um crescente otimismo e os industriais mexicanos têm um futuro brilhante, tendo contraído apenas uma fração da dívida de seus rivais do Bric, em particular da China.

Após a recessão global de 2009, a economia mexicana cresceu 5,5 por cento no ano passado, ritmo mais rápido em uma década. O ministro de Finanças do país disse que 2011 pode ser ainda melhor.

Sergio Martín, economista-chefe do HSBC no México, acredita que uma das vantagens do México sobre o BRIC é ser vizinho dos Estados Unidos, destino de 80 por cento de suas exportações, que no ano passado totalizaram 300 bilhões de dólares.

"É como o leste da Europa, que está se beneficiando da Europa ocidental", disse Martín.

