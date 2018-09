SUMMIT-Oposição venezuelana vê privatização após Chávez

Chávez, que assumiu o poder em 1999, nacionalizou mais de 200 empresas produtivas no país, incluindo projetos petrolíferos multimilionários, a maior siderúrgica da região andina e do Caribe, a Sidor, empresas do setor de cimento, de telecomunicações, serviços financeiros e outras.

Com isso, o líder socialista incrementou o peso do Estado na economia, ao ponto de as maiores firmas de quase todos os setores terem maioria acionária estatal.

"É impossível descartar as privatizações tendo em vista tudo o que vivemos (...) há empresas nas mãos do Estado que não funcionam", disse durante o Reuters Latin American Investment Summit o secretário da coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo.

Após sua mudança de mãos, muitas das empresas nacionalizadas foram acusadas, tanto pela oposição quanto pelos seus trabalhadores, de operar de forma ineficiente e de reduzir os dividendos que geravam antes.

"Se é necessário privatizar, se privatiza", agregou o especialista, que disse não ter intenção de se candidatar.

No entanto, o advogado de 61 anos afirmou que as privatizações "precisam ser analisadas caso a caso, sempre dentro do espectro do que mais convier ao país".

Aveledo não quis opinar sobre uma possível privatização da estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), a maior empresa do país e que foi alvo de uma enorme controvérsia sobre sua propriedade no ano passado.

A MUD agrupa cerca de vinte partidos políticos de tendências socialdemocráticas, socialcristãs, centristas e de esquerda, mas todos com um ideal em comum: a oposição a Chávez.