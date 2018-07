SUMMIT-Pão de Açúcar terá vendas abaixo do previsto no 2o tri O Grupo Pão de Açúcar deve encerrar o segundo trimestre com crescimento de vendas abaixo do esperado pela companhia, com o otimismo visto no início do ano dando lugar a questionamentos sobre as razões que têm limitado o aumento do consumo no país, apesar do ambiente favorável a isso.