SUMMIT-Pemex: empresas privadas devem operar 20 blocos em 2012

A Pemex , que concederá três contratos de operação em campos de petróleo para companhias privadas em uma licitação histórica em meados deste ano, pode iniciar um segundo leilão em junho, disse o diretor da unidade de produção de petróleo da Pemex, Carlos Morales, em entrevista na tarde de terça-feira no Reuters Latin America Investment Summit.

Dois outros leilões, incluindo uma oferta de blocos em áreas de águas profundas no Golfo do México, virão logo depois, disse Morales.

"Até o fim do ano que vem... pensamos que devemos ter mais de 20 áreas já contratadas no total", disse ele.

O México, sétimo maior produtor de petróleo do mundo, afrouxou as restrições sobre investimento estrangeiro no setor de petróleo e gás natural no fim de 2008, pois sofria com uma queda de produção.

A Pemex agora tem permissão para contratar companhias privadas para operar campos de petróleo em troca de taxas e, embora tenha conseguido interromper a queda na produção mexicana, ainda vê oportunidades de expansão para as companhias privadas.

O México espera aumentar a produção de petróleo para 2,6 milhões de barris por dia até o fim deste ano e para 2,7 milhões de barris até 2012, enquanto desenvolve novas descobertas.

A Pemex produz cerca de 2,55 milhões de barris por dia e é a principal fornecedora de petróleo para os Estados Unidos.

As companhias privadas podem contribuir com até 25 mil barris por dia à produção total mexicana em 2012, disse Morales.

