SUMMIT-PIB da Colômbia deve crescer 5% em 2011, diz presidente

A economia colombiana cresceu 4,3 por cento em 2010, impulsionada pelos setores de mineração e petróleo e também pela indústria e o comércio.

"Esperamos crescer por volta de 5 por cento neste ano, superando o crescimento estimado da economia global. Para os próximos anos, definimos o objetivo de alcançar um crescimento estável e sustentado, mais próximo dos 6 por cento", disse o presidente durante o Reuters Latin American Investment Summit.

Em meados de março, a agência Standard & Poor's elevou a qualificação da dívida da Colômbia para o grau de investimento, depois de quase 12 anos, como reconhecimento pelos esforços do país para reduzir seu endividamento e melhorar as cifras macroeconômicas.

"Confiamos que neste ano, mais cedo do que mais tarde, outras agências, como Moody's ou Fitch, se unam a esta avaliação", disse Santos.

O presidente colombiano revelou que, de acordo com estimativas oficiais, os investimentos estrangeiros diretos em 2010 chegaram a cerca de 9,5 bilhões de dólares e que nos dois primeiros meses deste ano estiveram perto de 2,2 bilhões de dólares, cerca de 6 por cento mais que no primeiro bimestre do ano anterior.

Santos destacou o bom desempenho das exportações colombianas, que no ano passado chegaram a aproximadamente 40 bilhões de dólares, e disse que os 11 tratados de livre comércio que a Colômbia tem no momento lhe dão acesso a mercados com 1,5 bilhão de consumidores.

O governo colombiano espera que o Congresso dos Estados Unidos ratifique neste ano, no mais tardar, um acordo comercial firmado em 2006 e que ainda está congelado devido à posição de legisladores democratas que exigem mais medidas de segurança para frear a violência contra sindicalistas.

GRANDES AVANÇOS NA SEGURANÇA

Santos também falou da ofensiva militar contra a guerrilha de esquerda que foi iniciada por seu antecessor e que seu governo leva adiante e afirmou que todos os índices de segurança continuam a melhorar e beneficiam a economia colombiana.

"Graças à política de segurança democrática, que o presidente (Álvaro) Uribe iniciou e que nós mantemos com entusiasmo e vigor, os indicadores de segurança melhoraram consideravelmente e continuam a melhorar", disse o presidente, aludindo à redução em homicídios, massacres, sequestros e ataques contra a infraestrutura econômica.

No fim dos anos 1990, a Colômbia foi considerada um Estado falido devido à ameaça de a guerrilha esquerdista tomar o poder pelas armas, em meio a uma espiral de violência suscitada pelo conflito interno que começou há mais de quatro décadas.

Embora a intensidade dos confrontos tenha diminuído, a guerrilha ainda conserva sua capacidade de lançar ataques de grande impacto nas regiões montanhosas e de selva para as quais recuou, e também nos centros urbanos.

IMPULSO PARA REFORMAS ECONÔMICAS

Economista e administrador formado nos Estados Unidos e Inglaterra, Santos falou das reformas econômicas impulsionadas por seu governo no Congresso, como uma que tem o objetivo de redistribuir os benefícios do petróleo e da mineração em todo o país e não apenas nos municípios e departamentos produtores.

Ele também mencionou o projeto de lei de regime fiscal, que busca incentivar a poupança em épocas de bonança proporcionada pelas vendas de petróleo e produtos como o carvão, para ser gasta em momentos de crise, e outra de sustentabilidade fiscal, que obriga os governos a manter disciplina em seus gastos.

"Estamos fazendo a lição de casa necessária para tornar nosso país cada vez mais confiável, e, dentro dessa lição de casa, estamos discutindo algumas reformas legais muito importantes para continuar a consolidar esse caminho de estabilidade e crescimento que hoje caracteriza a Colômbia", assegurou.

Santos, de 59 anos, ratificou sua intenção de reduzir a pobreza e combater o desemprego, aproveitando o momento propício dos indicadores econômicos do país e de promover o aumento dos investimentos em setores como o petróleo e a mineração.

Ex-ministro da Fazenda e da Defesa, o presidente assegurou que seu governo, em coordenação com o Banco Central, vai continuar a tomar as medidas necessárias para conter os efeitos da alta do peso colombiano sobre a produtividade, as empresas e o emprego.

"Desde o governo, e em coordenação com o Banco da República, monitoramos continuamente o comportamento da taxa de câmbio. Tomamos e vamos continuar tomando as medidas necessárias para evitar efeitos negativos sobre a produtividade, as empresas e o emprego", declarou Santos.

"Estamos passando por um bom momento dentro da região, que, por sorte, também passa por um bom momento. Esta deve ser a década da América Latina, e estou certo de que a Colômbia vai contribuir com estabilidade e solvência para este desafio positivo que se apresenta hoje a todos os nossos países no contexto latino-americano", concluiu.