SUMMIT-S&P: Execução fiscal no Brasil é crucial para rating

A S&P é atualmente a única grande agência com perspectiva estável para o rating do Brasil - que está em BBB-, no nível mais baixo de grau de investimento. Moody's e Fitch têm perspectiva positiva com classificação equivalente.

"Você tem sinais vindos do governo que reforçam a intenção de cumprir a meta primária com os 50 bilhões de reais (congelamento do orçamento). Queremos ver mais alguns sinais de execução do orçamento", disse Schineller, que é responsável pela análise soberana na América Latina.

A S&P também se mantém atenta sobre a execução da política monetária do Banco Central, embora Schineller tenha dito que a S&P não questiona o compromisso das autoridades de manter a inflação sob controle.

"Certamente, conforme os meses passam nós ... vamos obter esclarecimentos das decisões políticas no âmbito da nova administração, inclusive do Banco Central. Obviamente, estamos olhando o cenário todo", disse Schineller durante o Reuters Latin American Investment Summit, em Nova York.

(Reportagem de Walter Brandimarte e Daneil Bases)