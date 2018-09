SUMMIT-Setor de celulose do Chile avista um bom ano

A recuperação total da capacidade de produção de celulose que foi perdida pelo terremoto no Chile em fevereiro de 2010 contribuirá para uma alta estimada em 13 por cento para o valor das exportações do setor em 2011, que deverão chegar a 5,6 bilhões de dólares.

"Há mais volume porque as fábricas de celulose devem funcionar bem este ano e o preço é o mesmo", disse o presidente da Corma, Fernando Raga, nesta terça-feira, em entrevista durante o Reuters Latin American Investment Summit.

O negócio florestal no Chile, o segundo em importância para o país depois do cobre, é liderado por Arauco --filial da Empresas Copec-- e CMPC.

No caso do mercado de madeira, a situação é menos favorável diante da lenta recuperação de economias desenvolvidas, o que tem mantido o segmento sem altas substanciais de preços.

Os preços de imóveis usados nos EUA atingiram a mínima em nove anos em fevereiro, depois de uma queda nas vendas de 9,6 por cento.

OLHAR PARA FORA

Raga considerou que existe uma percepção exagerada da bonança que atravessa o setor florestal, considerando as dificuldades atuais dos madeireiros e a pequena margem de crescimento local para as empresas.

Por isso, ele destacou a necessidade de ampliação das fronteiras dos grandes grupos florestais como Arauco e CMPC, que têm anunciado investimentos expressivos no Uruguai e no Brasil. De qualquer forma, o presidente da Corma acredita que o desenvolvimento do negócio acontecerá dentro da América Latina.

(Por Fabián Andrés Cambero)