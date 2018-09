SUMMIT-Venezuela: Exxon e Conoco receberão até US$2,5 bilhões

Ramírez afirmou esperar para este ano as arbitragens de um tribunal do Banco Mundial a respeito de disputas sobre medidas do presidente Hugo Chávez em 2007, quando ele radicalizou seu projeto socialista.

"A República sempre paga algo por nacionalizações, nunca dissemos que não pagaríamos nada. Estamos prontos para que elas (arbitragens) aconteçam este ano", afirmou o ministro durante o Reuters Latin American Investment Summit.

"Os desejos das multinacionais estão muito longe do resultado que esperamos. Estimamos que o valor pago seja muito inferior a 2,5 bilhões de dólares entre os dois casos, caso sejamos bem-sucedidos", afirmou.

Em 2007, Chávez ordenou que projetos com valor de bilhões de dólares passassem ao controle estatal. Algumas companhias permaneceram como parceiras minoritários após negociar compensações, mas a Conoco e a Exxon deixaram o país e levaram seus casos ao tribunal do Banco Mundial.

Juntas, as companhias reivindicaram originalmente 40 bilhões de dólares. No ano passado, a Venezuela afirmou que a Exxon reduziu o valor demandado para 7 bilhões de dólares, dois anos após ganhar uma ordem judicial para congelar 12 bilhões de dólares em bens da estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). O congelamento dos bens da PDVSA foi derrubado em um tribunal britânico.

(Por Marianna Parraga)