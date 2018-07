Sunderland empata com Newcastle graças a gol contra

Yohan Cabaye conferiu no início e colocou os visitantes na dianteira, mas o Newcastle ficou reduzido a dez jogadores quando Cheick Tiote foi expulso por um chute violento em Steven Fletcher, atacante do Sunderland, aos 25 minutos.

O Sunderland garantiu seu ponto quando John O'Shea aproveitou a sobra da cobrança de falta de Sebastian Larsson com uma cabeçada poderosa que ricocheteou no rosto do atacante Demba Ba para dentro da rede.

O resultado deixou os dois times no meio da tabela - o Newcastle em 11º com 10 pontos de oito partidas e o Sunderland na 14º colocação com oito pontos e um jogo na mão.

O lanterna Queens Park Rangers encara o quarto colocado Everton em casa a partir das 13h (horário de Brasília).

(Por Mike Collett)