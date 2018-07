Super Aulas têm mais de 680 mil page views

Cobrindo todas as matérias do Enem, os vídeos são fruto de parceria entre o Grupo Positivo e o Estadão.edu, projeto multimídia do Estado que traz notícias sobre vestibulares, ensino superior e carreiras.

O Positivo escalou 26 professores para preparar as Super Aulas. Elas foram exibidas ao vivo entre os dias 8 e 16 e agora podem ser resgatadas no arquivo do site, onde ficam disponíveis até 23 de outubro, último dia do Enem. Os estudantes podem assistir aos vídeos quantas vezes quiserem. É possível também fazer comentários nas páginas das aulas e na fan page das Super Aulas no Facebook (facebook.com/superaulasestadao).