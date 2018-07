Super compacto Envelhecido

Se chegar de carro no Osasco Plaza já não é a melhor pedida - a entrada principal fica em uma via fechada à circulação de veículos - como fazer agora que o pavimento do calçadão de pedestres está em reforma? Depois de driblar as obras, a reportagem não encontrou cenário mais animador dentro do shopping. Pisos e paredes desgastados e iluminação escassa fazem com que o local pareça ter mais idade do que seus 17 anos. O portfólio de lojas não é dos mais variados. Ao lado de marcas desconhecidas estão âncoras como Casas Bahia, Marisa e Riachuelo e Americanas Express. Durante a semana (10h/17h) é possível emitir documentos no Posto de Identificação da Polícia Civil.