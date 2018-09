Super lua pode servir de inspiração, diz especialista Cantada em verso e prosa, musa dos apaixonados, com influência nas marés e em alguns fenômenos climáticos e geológicos, a lua estará em destaque amanhã, 19, e poderá ser vista no céu num tamanho 14% superior ao usual e com um brilho 30% maior do que uma lua cheia em seu apogeu. Isso porque neste dia ocorrerá o fenômeno conhecido como Perigeu Lunar, ou Supermoon (super lua), período de maior aproximação do astro em relação à terra. E este ano, em especial, além de coincidir com a sua fase cheia, a aproximação será a maior das últimas duas décadas.