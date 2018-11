Superávit comercial aumenta em março, para US$668 mi

No mês anterior, o superávit ficou em 394 milhões de dólares, decorrente de embarques de 12,197 bilhões de dólares e aquisições de 11,803 bilhões de dólares.

Na medida referente à média diária, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o saldo positivo em março, com 23 dias úteis, alcançou 29 milhões de dólares, com exportações em 683,8 milhões de dólares e importações em 654,7 milhões de dólares.

No ano, as contas do comércio exterior registram superávit de 895 milhões de dólares, com as exportações somando 39,229 bilhões de dólares e as importações totalizando 38,334 bilhões de dólares.

O resultado representa um recuo frente ao saldo de igual período de 2009, quando somou 2,988 bilhões de dólares, com exportações de 31,177 bilhões de dólares e aquisições de 28,189bilhões de dólares.

(Por Paula Laier)