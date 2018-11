Superávit comercial brasileiro cresce 50% no ano

O resultado, divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nesta segunda-feira, é o maior desde maio de 2008 e refletiu uma desaceleração na queda das exportações e uma retração mais acentuada das importações frente ao ano passado.

No acumulado do ano, o saldo comercial totalizou 6,722 bilhões de dólares, o que representa alta de 50 por cento em relação ao mesmo período de 2008. No período, as exportações caíram 16,5 por cento, enquanto as importações tiveram queda de 22,8 por cento.

A China foi o principal consumidor individual dos produtos brasileiros no quadrimestre, impedindo uma queda maior das exportações brasileiras.

Em abril, o país asiático superou pela primeira vez os Estados Unidos como principal parceiro comercial do país, com a corrente de comércio bilateral superando as com os demais países.

O secretário de Comércio Exterior do ministério, Welber Barral, afirmou que ainda não é possível prever se essa preponderância da China no comércio com o Brasil se manterá no médio prazo.

"Nossa preocupação é diversificar e agregar valor às nossas exportações para a China, hoje muito concentradas em produtos básicos", afirmou.

Ele frisou que o Brasil também quer manter a política histórica de conservar uma diversificação dos mercados consumidores.

Em abril, as exportações totalizaram 12,322 bilhões de dólares, com queda de 8 por cento na comparação pela média diária de igual período de 2008.

As importações despencaram 26,6 por cento nesse mesmo tipo de comparação, para um total de 8,610 bilhões de dólares no mês.

Barral acrescentou que a comparação mensal com 2008 ficou comprometida porque nesse período do ano passado houve uma greve dos auditores fiscais que atrasaram em semanas os embarques e desembarques de produtos nos portos nacionais.