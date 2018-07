Superávit comercial cai 38% em 2008, para US$24,7 bi O superávit comercial do país sofreu uma queda acentuada em 2008, reflexo do avanço recorde das importações e de um desempenho aquém do esperado das exportações, mostraram dados divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A balança comercial encerrou 2008 com saldo positivo de 24,735 bilhões de dólares, uma queda de 38,2 por cento em relação ao superávit de 40,032 bilhões de dólares apurado no ano anterior. Somente em dezembro, as exportações somaram 13,818 bilhões de dólares, enquanto as importações totalizaram 11,517 bilhões de dólares, garantindo assim superávit de 2,301 bilhões de dólares. Na última semana do ano, a balança teve saldo positivo de 592 milhões de dólares. Em 2008, as exportações somaram 197,942 bilhões de dólares, cerca de 2 por cento abaixo da meta de 202 bilhões de dólares divulgada pelo governo em setembro. As importações, por sua vez, totalizaram 173,207 bilhões de dólares. Tanto nas exportações quanto nas importações, os valores registrados em 2008 foram recorde. A corrente de comércio, que representa a soma de exportações e importações, também atingiu valor histórico. DESACELERAÇÃO O superávit comercial de 2008 ficou um pouco acima das estimativas de analistas consultados pelo Banco Central, que projetavam saldo positivo de 24 bilhões de dólares, de acordo com pesquisa divulgada na segunda-feira. O resultado também ficou acima da projeção do próprio BC, que esperava saldo positivo de 23,5 bilhões de dólares em 2008. O cenário traçado pelo BC para a balança em 2009 aponta mais uma forte desaceleração do saldo comercial. A previsão é de que a balança comercial feche este ano com superávit de 14 bilhões de dólares. Para os analistas consultados pelo BC, o superávit comercial de 2009 será de 15 bilhões de dólares. (Reportagem de Renato Andrade)