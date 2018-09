Superávit comercial cai a US$1,207 bilhão em outubro A balança comercial brasileira fechou o mês de outubro com um superávit de 1,207 bilhão de dólares, informou nesta segunda-feira o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O resultado ficou bem abaixo do registrado em setembro, quando o saldo da balança foi positivo em 2,754 bilhões de dólares, e também muito inferior ao superávit de 3,431 bilhões de dólares registrados no mesmo período do ano passado. As exportações somaram 18,512 bilhões de dólares no mês passado, enquanto as importações totalizaram 17,305 bilhões de dõlares. No ano, o superávit comercial acumulado soma 20,845 bilhões de dólares, frente a 34,373 bilhões de dólares no mesmo período de 2007. Analistas consultados pelo Banco Central projetam um superávit comercial de 24 bilhões de dólares para a balança em 2008. (Reportagem de Isabel Versiani; edição de Vanessa Stelzer)