Superávit comercial cai a US$2,928 bi em julho

Em julho do ano passado, o saldo comercial havia sido superavitário em 3,329 bilhões de dólares.

As exportações somaram 14,143 bilhões de dólares em julho, queda de 31 por cento frente ao mesmo mês do ano passado. As importações, por outro lado, caíram 35 por cento no mesmo período, para 11,215 bilhões de dólares.

O saldo do mês de julho ficou abaixo do superávit de 3,5 bilhões de dólares esperados pelo mercado, de acordo com a mediana de expectativas de 16 economistas ouvidos pela Reuters.

Em junho, o superávit comercial havia sido de 4,625 bilhões de dólares.

