Superávit comercial de junho é o maior em 30 meses

Os números foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nesta quarta-feira.

Na comparação com junho de 2008, quando o saldo comercial foi de 2,728 bilhões de dólares, houve alta foi de 69,5 por cento pela média diária.

No período, as exportações caíram 22,2 por cento na comparação pela média diária, para 14,468 bilhões de dólares, enquanto as importações despencaram 38 por cento, a 9,843 bilhões de dólares.

No semestre, o superávit comercial chegou a 13,987 bilhões de dólares, saldo 23,8 por cento superior aos 11,301 bilhões de dólares registrado no mesmo período de 2008.

No semestre, as exportações somaram 69,952 bilhões de dólares, enquanto as importações totalizaram 55,965 bilhões de dólares.

(Reportagem de Isabel Versiani)