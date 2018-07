Superávit comercial de outubro é o menor desde abril

O saldo ficou positivo em 2,355 bilhões de dólares, contra 3,074 bilhões de dólares em setembro e 1,827 bilhões de dólares em outubro de 2010, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nesta terça-feira.

O resultado do mês passado resultou de exportações de 22,140 bilhões de dólares e importações de 19,785 bilhões de dólares.

No acumulado do ano, o saldo comercial está positivo em 25,390 bilhões de dólares, com vendas externas de 212,139 bilhões de dólares e importações de 186,749 bilhões de dólares.

Um ano antes, o superávit acumulado estava em 14,522 bilhões de dólares.

