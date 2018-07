Superávit comercial do Brasil é de US$812 mi na 1a semana de outubro A balança comercial registrou superávit de 812 milhões de dólares na primeira semana de outubro, informou nesta segunda-feira o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Entre os dias 1o e 7 de outubro, as exportações somaram 5,356 bilhões de dólares e importações, 4,544 bilhões de dólares.