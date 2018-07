Superávit comercial do Brasil soma US$29,8 bi em 2011

O resultado do ano foi o melhor desde 2007, quando o superávit acumulado havia ficado em 40 bilhões de dólares. A cifra de 2011 é 47,8 por cento maior do que o saldo visto em 2010, de 20,155 bilhões de dólares.

As exportações ficaram em dezembro em 22,129 bilhões de dólares e no acumulado do ano em 256,041 bilhões de dólares. A cifra ficou ligeiramente abaixo da meta do governo, de 257 bilhões de dólares para 2011 todo.

O principal destino das vendas brasileiras no exterior foi a Ásia, com 30 por cento do total, com a China sozinha respondendo por 17,3 por cento.

As importações ficaram em 18,312 bilhões de dólares em dezembro e em 226,251 bilhões de dólares em 2011.

De acordo com secretário-executivo do Ministério, Alessandro Teixeira, o comércio exterior brasileiro deve fechar 2011 representando 1,42 por cento do comércio mundial. Em 2010, essa fatia foi de 1,30 por cento.

(Reportagem de Leonardo Goy)